Napoli qualificato alla prossima Champions League: è arrivata l’aritmetica

Calciatori del Napoli (Imago)

Gli azzurri sono la prima squadra di Serie A a qualificarsi alla prossima edizione della Champions League

Antonio Conte l’aspettava da tanto tempo, ora può godersela: il Napoli ha ottenuto la qualificazione alla prossima Champions League.

Grazie alle mancate vittorie di Bologna e Lazio, ai campani sono bastati 74 punti in 34 giornate per l’aritmetica, visto che il gap con il 5° posto è ora pari a 13 lunghezze.

McTominay e compagni tornano dunque ad ascoltare la musichetta europea dopo un solo anno di standby, con l’obiettivo di migliorare il risultato di tre stagioni fa, quando la squadra di Spalletti si fermò ai quarti di finale contro il Milan.

Adesso mancano 4 passi per il vero sogno: lo Scudetto.

Napoli, Scott McTominay (Imago)

Napoli in Champions League

Il Napoli è quindi la prima squadra di Serie A a ottenere la qualificazione in Champions League e l’8ª in assoluto, in attesa dell’Inter e delle altre due.

Conte ha spiegato più volte nell’arco della stagione come il reale obiettivo della sua squadra fosse quello di riottenere l’Europa, e ora può dire di esserci riuscito.