Cesc Fàbregas (IMAGO)

Nella lista dei Friedkin per il post Ranieri c’è anche l’allenatore del Como

In casa Roma si pensa al presente ma soprattutto al futuro.

Se le speranze di qualificazione in Champions League sono più vive che mai, i giallorossi devono iniziare a programmare la prossima stagione partendo dalla scelta dell’allenatore.

Claudio Ranieri ha comunicato ormai diverse volte che si ritirerà al termine del campionato, motivo per cui la società si è mossa ormai da diverso tempo per trovare il profilo ideale per sostituirlo.

Tra i nomi della mini lista c’è anche quello di Cesc Fabregas, con cui ci sono già stati dei contatti.

Roma-Fabregas, le ultime

Quello di Cesc Fabregas è un nome che attira molto la dirigenza della Roma, che ha già avviato dei contatti per provare a portarlo nella Capitale. Allo stesso tempo bisogna però capire quale sarà la scelta dello spagnolo, che ha più volte ribadito di voler restare a Como per una questione di progettualità.

Tra l’altro, Fabregas e Ranieri si sono incontrati un paio di mesi fa in occasione della sfida tra Como e Roma e sono stati ripresi a parlare nel tunnel al termine della partita.

In lista anche Farioli e Pioli

L’ex Chelsea e Barcellona non è però l’unico profilo attenzionato dalla società. In lista, infatti, ci sono anche Francesco Farioli e Stefano Pioli.

Francesco Farioli (IMAGO)

L’attuale allenatore dell’Ajax, in particolare, ha fatto capire di voler rimanere concentrato sulla squadra olandese fino a fine campionato e ha al momento delegato i contatti al suo agente.