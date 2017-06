Calciomercato | Non solo Chelsea e City, anche il PSG è su Alex Sandro

Si allunga la lista delle pretendenti per Alex Sandro. Il brasiliano della Juventus, infatti, non ha attirato su di sè soltanto gli sguardi interessati di Chelsea e Manchester City, ma c'è anche il Paris Saint Germain. Il direttore sportivo del club parigino, inoltre, lo conosce dai tempi in cui giocava al Porto e ci sta provando in maniera concreta. Il filo diretto Juve-PSG comunque è vivo anche per la pista Matuidi (per il centrocampo bianconero), ma per quanto riguarda il futuro di Alex Sandro, molto dipenderà anche dalla sua volontà, se spingerà per andare via oppure rispetterà il contratto che lo lega ai bianconeri.