Possibile futuro in Liga per Pavoletti. Sull'attaccante del Napoli ci sono infatti il Leganes ma soprattutto l'Alaves. Proprio quest'ultima potrebbe essere una destinazione che il calciatore potrà accettare e la formula sarebbe quella del prestito con diritto di riscatto. Il Napoli però al momento ha messo in stand-by questa possibile operazione in uscita, almeno fino alla fine dei preliminari di Champions League.