La probabile formazione di Maurizio Sarri per la sua Lazio in vista della gara di Serie A contro il Cagliari, valida per la 10ª giornata di campionato

A chiudere la decima giornata di Serie A ci sarà la gara dell’Olimpico tra Lazio e Cagliari, in programma lunedì 3 novembre alle 20:45.

La squadra di Sarri è alla ricerca di continuità nei risultati dopo le due vittorie e i tre pareggi ottenuti nelle ultime cinque giornate.

Dall’altra parte la formazione di Pisacane – nonostante il quattordicesimo posto in classifica a nove punti – non vince dal 19 settembre.

Di seguito la probabile formazione disegnata da Sarri per la gara contro il Cagliari.

La probabile formazione della Lazio contro il Cagliari

Non dovrebbero esserci stravolgimenti di formazione per Maurizio Sarri in vista della gara contro il Cagliari. Ancora 4-3-3 con Provedel in porta e la difesa schierata da Lazzari (che prende il posto di Pellegrini), Gila, Romagnoli e Marusic. Confermato anche il terzetto di centrocampo formato da Guendouzi, Cataldi e dal ritrovato Basic. In avanti agiranno sugli esterni Zaccagni e Isaksen, mentre resta vivo il ballottaggio per la prima punta. Al momento è Dia a essere in vantaggio su Pedro.

LAZIO (4-3-3): Provedel; Lazzari, Gila, Romagnoli, Marusic; Guendouzi, Cataldi, Basic; Isaksen, Dia, Zaccagni. All. Maurizio Sarri.

Dove seguire la gara in diretta tv e streaming

La partita tra Lazio e Cagliari, valida per la 10ª giornata di Serie A, sarà trasmessa lunedì 3 novembre alle 20:45 in diretta tv su Sky Sport Calcio (202), Sky Sport (251) e Dazn.

Inoltre, sarà possibile seguire il match in streaming su Sky Go, Dazn e Now.