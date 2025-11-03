Pisa, Corrado: “Gilardino ci ha sorpreso positivamente”

Le parole del presidente del Pisa sull’avvio del campionato dei nerazzurri. Parole d’elogio per Gilardino

Dopo dieci giornate di campionato, il Pisa si trova al quart’ultimo posto, ancora senza vittorie ma reduce da quattro pareggi consecutivi. “Da queste ultime settimane abbiamo una grande soddisfazione di ottime prestazioni contro squadre di primo livello con cui abbiamo giocato alla pari”.

Così Giuseppe Corrado, presidente del club nerazzurro, ha parlato dell’avvio di stagione dei nerazzurri, intervistato da Radio Serie A. Il Pisa si è presentato in massima serie a trentaquattro anni di distanza dall’ultima volta, conscio delle difficoltà che si sarebbero potute presentare. Eppure, i risultati sono addirittura sopra le aspettative.

“Volevamo non essere troppo distanti dal quart’ultimo posto, posizione in cui addirittura ci troviamo. Se arriverà qualcosa di più, e possiamo aspettarcelo date le prestazioni dell’ultimo periodo, meglio“. Grande soddisfazione, quindi, da parte della dirigenza del club.

Al Pisa, così come a Fiorentina, Verona e Genoa, manca ancora la vittoria in campionato. Nell’ultima gara, la squadra nerazzurra si è visto rimontare due gol dal Torino: “Certo, essendo andati avanti di due gol rimane l’amarezza che non sia arrivata la vittoria. Ieri abbiamo pagato la terza gara in una settimana, abbiamo fatto un grande turnover, di sette giocatori, e forse qualche giovane ha pagato un po’ di inesperienza andando sopra 2-0″.

“Gilardino? Lavoro importante”

Sei pareggi e quattro sconfitte in campionato. Abbastanza per il Pisa per trovarsi – momentaneamente – al quart’ultimo posto in classifica, nel pieno della lotta per non retrocedere. Motivo di soddisfazione per Corrado: “La misurazione dei risultati va comparata con le aspettative. Avevamo immaginato che dopo dieci partite avremmo potuto ritrovarci in una situazione critica, con ragazzi che avrebbero dovuto impare a fare la Serie A. Siamo la squadra con più esordienti in campionato, dodici”.

Grande merito di questi risultati vanno all’allenatore, Alberto Gilardino: “Rimane la convinzione di ciò che stiamo facendo è positivo, il lavoro di Gilardino e del suo staff è importante, molto più che egregio, sapendo conferire la sua esperienza a ragazzi giovani. Ci ha sorpreso positivamente. Ha adattato una squadra che abbiamo costruito da tre anni, per andare in Serie A. Non doveva cambiare. Questo era il progetto che è partito tre anni fa, dopo l’amara sconfitta con il Monza. Il programma di lavoro sta andando avanti esattamente come le nostre previsioni”.

Il Pisa non ha certamente avuto un calendario “semplice” in questo avvio di stagione, come ribadito dal presidente: “Atalanta, Roma, Milan… le abbiamo incontrate tutte (e con buoni risultati con le “grandi”, avendo pareggiato a Bergamo, a San Siro e contro la Lazio, ndr). Mancano la Juve e l’Inter, vedremo come faremo con loro. Adesso abbiamo un po’ di partite con squadre del nostro livello, con cui avevamo immaginato di misurarci nel nostro campionato. Dobbiamo fare un salto di qualità nei risultati”. Adesso, l’obiettivo è conquistare la prima vittoria in stagione.

