Genoa, la probabile formazione di Criscito e Murgita contro il Sassuolo

La probabile formazione del Genoa per la sfida di campionato contro il Sassuolo

In attesa di scoprire chi sarà il nuovo allenatore (clicca QUI per le ultime notizie), il Genoa si prepara ad affrontare il Sassuolo nel posticipo della 10ª giornata di Serie A.

Al posto di Patrick Vieira, in panchina ci saranno ad interim Roberto Murgita e Domenico Criscito, leggenda del Grifone e già allenatore dell’Under 17.

La partita è in programma allo stadio Mapei di Reggio Emilia a partire dalle 18:30. Il Sassuolo 10° in classifica accoglie dunque un Genoa ultimo in classifica con solo tre punti raccolti nelle prime 9 partite.

Di seguito le ultime novità sulla probabile formazione scelta da Roberto Murgita e Domenico Criscito.

Genoa, la probabile formazione

Pochi cambiamenti in vista per il Genoa di Criscito e Murgita, nella sfida contro il Sassuolo. Classico 4-2-3-1 proposto anche da Vieira, che vede innanzitutto Leali in porta, difeso poi da Sabelli, Ostigard, Vásquez e Martín in difesa.

Sulla mediana, poi, spazio a Frendrup e Masini. Sulla trequarti, invece, ecco Norton-Cuffy esterno destro, Thorsby esterno sinistro e infine Malinovskiy in mezzo, ad agire alle spalle di Ekuban unica punta.

GENOA (4-2-3-1): Leali; Sabelli, Ostigard, Vásquez, Martín; Frendrup, Masini; Norton-Cuffy, Malinovskyi, Thorsby; Ekuban. Allenatori: Murgita, Criscito.

A disposizione: Siegrist, Sommariva, Otoa, Ellertson, Gronbaek, Stanciu, Marcandalli, Onana, Colombo, Messias, Carboni, Ekhator, Cuenca, Fini, Cornet, Venturino

Dove vedere Sassuolo-Genoa

Sassuolo-Genoa, in programma lunedì 3 novembre 2025 a partire dalle 18:30 allo Stadio Mapei di Reggio Emilia, sarà trasmessa in diretta tv in esclusiva su DAZN.

Per gli abbonati Sky, è possibile accedere all’app DAZN direttamente da Sky Q (o Sky Glass/Sky Stream) oppure, se si ha un decoder via satellite, è necessario attivare l’opzione “Zona DAZN” per vedere i contenuti su un canale dedicato (214 o 215).