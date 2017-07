Calciomercato | Milan, trattativa chiusa per Çalhanoğlu: i dettagli

Dalle battute finali ai dettagli. Il Milan ha chiuso la trattativa per Chalanoglu. Nelle prossime ore il giocatore sarà a Milano dove sosterrà la prima parte delle visite per poi completarle con tutta probabilità lunedì. La cifra dell'affare si aggirerebbe sui 20 milioni più 4 di bonus. Al giocatore 4 anni di contratto a 2.5 più bonus a stagione. Un grande colpo voluto in particolare modo dal ds Mirabelli, scatenato in questo inizio di mercato insieme all'ad rossonero Marco Fassone.