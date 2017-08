​Calciomercato | Milan, tra Niang e lo Spartak Mosca… il Torino

L’accordo con lo Spartak Mosca, le visite prenotate ed un… rallentamento. Sì, perché per Niang si è riproposto il Torino. Un ritorno del club granata sul giocatore del Milan: Mihajlovic insiste per averlo, il Toro ha incontrato Raiola (in città per Matuidi) ed è disposto ad offrire 12 milioni (offerta dunque inferiore ai 18 del club russo). Il giocatore comunque intende riflettere bene, tenendo anche conto che non ha mai davvero abbandonato l’idea di restare al Milan. Lo Spartak comunque ci spera ancora che questa operazione possa chiudersi e si muoverà per ottenere i visti, sperando che Niang non faccia definitivamente retromarcia. Ed ora sarà determinante capire la volontà dello stesso giocatore rossonero.