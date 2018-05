Calciomercato | Milan, primo colloquio per Politano

La finale di Coppa Italia contro la Juventus, le ultime due giornate di campionato e un posto in Europa League da conquistare: ma in casa Milan si inizia a pensare anche al futuro. Nessuna trattativa ufficiale ancora avviata, ma i dirigenti rossoneri quest’oggi hanno avuto una prima chiacchierata con Davide Lippi e Luca Pennacchi, agenti di Matteo Politano: uno scambio di informazioni, un primo approccio. Poche ore dopo nello stesso albergo è arrivato anche l’amministratore delegato del Sassuolo Carnevali, probabile dunque che il Milan abbiamo fatto un sondaggio esplorativo per capire il costo del cartellino e la volontà o meno del club neroverde di cedere Politano. Che, ricordiamo, piace molto anche al Napoli che è stato molto vicino ad acquistarlo nella scorsa sessione di calciomercato. Sassuolo che comunque ha già aperto, a differenza di quanto avvenuto in passato, alla cessione di Politano che, con ogni probabilità , sarà uno dei protagonisti della prossima sessione di trattative.