Calciomercato | Milan, preso il giovane Przemyslaw Bargiel

Già tanti acquisti per la prima squadra, l'ultimo in ordine di tempo è Andrea Conti. Ma il Milan guarda anche ai giovani e al futuro. I rossoneri hanno infatti preso Przemyslaw Bargiel, centrocampista classe 2000. Si tratta di un talentuoso calciatore polacco, di proprietà del Ruch Chorzow. Paragonato a Blaszczykowski, esterno di fascia dotato di grande velocità e tecnica. Mirabeli lo osserva da tempo ed ora ha chiuso per il suo arrivo al Milan: affare da 350 mila euro di parte fiss più 150 mila euro di bonus. La nuova scommessa rossonera si chiama Przemyslaw Bargiel.