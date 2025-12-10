La probabile formazione e le possibili scelte di Luciano Spalletti per il match di Champions League tra Juventus e Pafos

La Juve è pronta a tornare in campo in occasione della sesta giornata di Champions League: i bianconeri sono reduci dallo stop in campionato al “Maradona” contro il Napoli nella sfida terminata per 2-1.

I pensieri di Spalletti adesso sono tutti rivolti alla Champions: la Juve infatti è chiamata a confermare quanto di buono fatto vedere in Norvegia contro il Bodo Glimt. Il primo successo stagionale in Europa infatti è arrivato proprio all’Aspmyra Stadion.

Dopo l’esperimento in campionato di giocare senza un’effettiva punta di ruolo, Spalletti torna sui suoi passi e schiera dal primo minuto Jonathan David, affiancato da Yildiz e Zhegrova.

Di seguito la probabile formazione della Juventus.

Luciano Spalletti conferma il trio difensivo davanti a Di Gregorio con Kalulu, Kelly e Koopmeiners. Torna la linea a 4 a centrocampo con Locatelli e Miretti a supportare gli esterni McKennie e Cambiaso. Davanti spazio all’estro di Yildiz e Zhegrova, e torna David dal primo minuto.

JUVENTUS (3-4-2-1): Di Gregorio; Kalulu, Kelly, Koopmeiners; McKennie, Locatelli, Miretti, Cambiaso; Zhegrova, Yildiz; David. Allenatore: Spalletti

Dove vedere il match in tv e streaming

La sfida tra Juventus e Pafos, in programma mercoledì 10 dicembre alle 21:00 all’Allianz Stadium, sarà visibile in diretta tv su Sky Sport.

Sarà possibile seguire il match anche in diretta streaming su Sky Go e NOW.