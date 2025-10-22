Inter, quanti punti mancano per la qualificazione agli ottavi di Champions League

Inter (Imago)

3 vittorie su 3 per l’Inter nelle prime gare della League Phase di Champions League: i nerazzurri puntano la qualificazione agli ottavi

3 successi in altrettante partite, 9 gol fatti e nessuno subito: un inizio da sogno per l’Inter in questa nuova edizione della Champions League. I nerazzurri sono riusciti in pochissimo tempo a cancellare la pesante sconfitta arrivata in finale lo scorso anno, e ci hanno messo ancor meno a riposizionarsi di forza tra le principali candidate per la vittoria finale.

La squadra di Chivu è al momento al 3° posto nella mega classifica della League Phase, ed essendo la qualificazione ai playoff oramai una formalità inizia già a puntare gli ottavi di finale.

L’ingresso tra le prime 24 della classifica è pressoché ormai definito, ma per entrare nella top 8 servirà un importante sforzo a Lautaro e compagni, i quali nelle ultime quattro gare della prima fase dovranno affrontare avversari molto scomodi.

Ecco, dunque, quanti punti mancano all’Inter per ottenere la qualificazione diretta agli ottavi di finale di Champions.

Inter, quanti punti mancano per gli ottavi?

Avendo come punto di riferimento la graduatoria della scorsa edizione – la prima con il nuovo formato – si può dire che per il passaggio diretto agli ottavi di finale, e dunque per entrare tra le prime 8 della classifica, potrebbero servire 16 punti.

Nella stagione 2024/2025, infatti, all’Aston Villa 8° in classifica sono serviti 16 punti nelle 8 partite della prima fase per assicurarsi la qualificazione agli ottavi, mentre la prima tra le eliminate – l’Atalanta – era riuscita a raccoglierne 15.

Lautaro Martinez, capitano dell’Inter (CREDITS: Federico Piovesan)

Il calendario dell’Inter

Avendo fin qui ottenuto 9 punti, per arrivare ai 16 potenzialmente necessari per la qualificazione agli ottavi l’Inter avrebbe bisogno di due vittorie e un pareggio. Il prossimo avversario della squadra di Chivu sarà il Kairat Almaty, esordiente della competizione e attualmente nelle ultime posizioni della classifica, mentre in seguito il calendario sarà parecchio più complicato.

Nelle ultime quattro gare i vicecampioni d’Europa affronteranno infatti Atletico Madrid, Liverpool, Arsenal e Borussia Dortmund: certamente tutte sfide in cui i nerazzurri non partiranno sfavoriti, ma nelle quali potrebbe essere chiesto uno sforzo maggiore rispetto a quelle giocate fin qui per trovare i 3 punti.