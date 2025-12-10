La multiculturalità di Sylvinho: “Sono cittadino del mondo. Mancini? Un allenatore speciale”

Dal suo Brasile all’esperienza internazionale: il viaggio culturale di Sylvinho che lo ha fatto crescere come professionista e come uomo

Sylvinho ama definirsi cittadino del mondo. “Ho imparato tanto da gente che dedica tutta la giornata al calcio”.

La sua è stata una carriera da giramondo. I rapporti umani l’hanno reso una persona migliore. Arricchito da esperienza uniche nel suo genere.

“Devo ammettere che sono un cittadino del mondo: ho vissuto in Brasile fino a 23-24 anni. Poi sono stato in Inghilterra, in Spagna – al Celta Vigo e al Barcellona – e ancora in Premier League. Ho fatto il collaboratore di Mancini all’Inter e poi nella Selecao. Il mio è stato un percorso lungo: ho vissuto di tutto”, racconta a gianlucadimarzio.com.

E l’approccio con il mondo albanese gli ha ricordato sfumature verdeoro. “Un ambiente quasi brasiliano. A un albanese piace fare due chiacchiere, passare del tempo insieme. Il contatto è parte fondamentale della comunicazione non verbale. Questo sicuramente mi ha facilitato l’inserimento dentro una cultura e un paese che non conoscevo. Anche in Italia è così”.

“Tu diventerai un grande allenatore”

Lo spogliatoio è stata la casa di Sylvinho per 15 anni. Poi la nuova veste, spinto anche da un consiglio. “Ivan Carminati, un ex preparatore atletico di Mancini all’Inter, mi disse: ‘Silvio sarai un grande allenatore perché stai facendo un bel percorso’. Io sono un tipo di persone che custodisce queste frasi. Ognuno poi hai propri tempi, così è la vita”.

“Con UEFA Pro ho vissuto delle esperienze incredibili: con Gasperini e Allegri ho toccato con mano il loro percorso e il loro stile di gestione. Sono stati tutti consigli utili che ho messo ‘in tasca’”. Ma quali sono le differenze tra allenatore e selezionatore? “Il ruolo di selezionatore è completamente diverso da quello di un allenatore. Entrano in gioco metodologie differenti. Ci sono tante sedute di allenamento racchiuse in pochissimi giorni. Bisogna tener conto anche dei giocatori che magari arrivano in nazionale dopo un lungo viaggio: lì è importante preparare un lavoro adeguato. Senza dubbio è una bellissima sfida”.

Il rapporto con Mancini e l’Italia

Mancini e l’Italia. Due costanti nella vita di Sylvinho: “Ci sono alcuni allenatori che ti lasciano qualcosa: alla Pinetina, alla fine di ogni seduta d’allenamento, Mancini faceva 20 minuti di corsa. Io mi aggregavo e parlavamo di qualsiasi cosa, sia per quanto riguarda il calcio giocato – e quindi gli schemi, i posizionamenti – che la vita. Mancini l’ho vissuto sia da calciatore che da collega. Lui è diretto, se ti vuoi dire una cosa lo fa guardandoti negli occhi: è una persona pura. Ha molta personalità: non è mica semplice gestire le rose che ha allenato lui”.

E sulla nazionale: “Affrontare l’Italia è sempre stato emozionante ed è un onore. Maldini e Baggio tra i più forti che abbia mai sfidato”.

A cura di Cleris Ferrera, Nicolò Minerva, Mariapaola Trombetta e Lorenzo Bloise