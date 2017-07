Calciomercato | Milan - Bonucci, terminato da poco altro incontro con Lucci. Operazione distinta da De Sciglio - Juventus: le ultime

La notte della chiusura della trattativa che potrà portare Bonucci al Milan. Proprio pochi minuti fa è terminato l'ultimo incontro tra Lucci, l'agente del giocatore, e il Milan. Nel pomeriggio la trattativa si era leggermente bloccata per l'inserimento di De Sciglio. La situazione comunque adesso è stata chiarita, il nodo sciolto: Bonucci al Milan e De Sciglio alla Juventus sono due operazioni distinte. E tali resteranno. La prima che verrà chiusa sarà quella per il centrale verso il club rossonero, per il terzino invece si attenderà ancora qualche giorno. Sarà dunque questa la notte della chiusura della trattativa che porterà Bonucci al Milan (accordo raggiunto con il giocatore sull'ingaggio per 6,5 milioni più bonus a stagione).