Calciomercato - Luiz Gustavo l'Italia si allontana: Nizza vicino all'acquisto

Luiz Gustavo rischia di non arrivare in Italia nemmeno in questa sessione di calciomercato. L'interesse del Milan e della Juventus, insieme alla Roma c'è stato, ma il brasiliano è molto vicino all'approdo in Francia. Nelle ultime ore ci sono stati dei contatti abbastanza proficui con il Nizza, dove sia Lucien Favre che Dante conoscono bene il giocatore, visti i loro passati in Bundesliga. C'è voglia di acquistarlo in Costa Azzurra, soffiandolo anche al Marsiglia, altro club francese interessato al giocatore. Il Wolfsburg chiede tra i 15 e i 20 milioni di euro e per adesso nessuna delle squadra italiane è interessata all'acquisto a titolo definitivo, al massimo un prestito. Luiz Gustavo e Nizza quindi molto vicini.