Martin Caceres giocherà ancora in Italia in futuro, con Lazio e Verona pronte a chiudere in sinergia quest'operazione. Il difensore ha definito tutti i dettagli con i gialloblù, ma vuole fare lo stesso anche con i biancocelesti. Nel contratto con la Lazio, squadra in cui si trasferirà tra gennaio e giugno, vuole anche l'inserimento di una clausola. Caceres la vuole bassa, i biancocelesti a non meno di 5 milioni. E' questo l'ultimo tassello da sistemare prima che la trattativa vada a buon fine.