Calciomercato | La Juventus ci prova per Kovacic: contatti con entourage

Idea Kovacic per la Juventus. Anche il giocatore del Real Madrid si aggiunge alla lista dei centrocampisti cercati dalla Juventus. Oltre ai vari Matuidi, N'Zonzi e André Gomes, i bianconeri proveranno anche a trattare il giocatore croato per un'operazione che rimane molto difficile. Un nome quello di Kovacic da sempre rimasto sui taccuini bianconeri e che adesso è diventata un'ipotesi di lavoro, sui cui ragionare e magari provare a percorrere. Al momento ancora nessun contatto diretto con Real, solamente con agente e intermediari per manifestare l'interesse bianconero e poi provare a capire l'eventuale fattibilità della cosa. Ad oggi il Real Madrid non sarebbe disposto a cederlo, ma eventuali sviluppi futuri, soprattutto strategici, potrebbero modificare la volontà dei Blancos. Già domani in Supercoppa Europea la prima prova ufficiale del campo, per carpire indizi e volontà in un senso o nell'altro.