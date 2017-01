Calciomercato - Juventus-Orsolini, i dettagli dell'operazione

La Serie B si conferma il campionato delle giovani promesse e dei campioni del domani. Oggi è stata la giornata di Riccardo Orsolini, il talento che si è assicurato la Juventus. In attesa dell’ufficialità dell’operazione, l’accordo con l’Ascoli è sulla base di 5,5 milioni di euro, con bonus fino ad arrivare a 10 legati alle presenze che il giocatore accumulerà con la Juve e con la Nazionale.

Nell’affare, inoltre, rientrano tante sinergie sui giovani prodotti dal vivaio della Juventus. I nomi per il futuro sono Stefano Beltrame (ora al Den Bosch in Olanda) e Pol Garcia Tena (ora al Latina) mentre Erik Lanini torna dal Westerlo, in Belgio, e potrà essere a disposizione dei marchigiani nei prossimi giorni. Intanto, si lavora in sinergia su Favilli, che l’Ascoli riscatterebbe dal Livorno.