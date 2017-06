Calciomercato | Juventus, oggi incontro in sede tra Marotta e l'agente di Douglas Costa

Tutto su Douglas Costa: la Juventus spinge forte sull'esterno del Bayern Monaco per rinforzare il reparto offensivo bianconero. Nella giornata di oggi, infatti, c'è stato un incontro a Torino tra Beppe Marotta e l'agente del giocatore, Junior Mendonza, presso la sede del club: ulteriore conferma dei passi in avanti delle scorse ore per vedere l'ex Shakhtar in maglia Juve, con la società bianconera intenzionata fortemente a regalare il calciatore ad Allegri.