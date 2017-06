Calciomercato | Juventus, Kastanos ceduto in prestito allo Zulte Waregem

Dopo una stagione al Pescara, altra avventura in prestito per il giovane attaccante Grigoris Kastanos. Il classe '98, di proprietà della Juventus, è già arrivato in Belgio e domani firmerà con lo Zulte Waregem. I belgi, dopo il prestito di Luca Marrone dell'anno scorso, completano dunque un'altra operazione sull'asse Torino-Waregem.