Liga: i 5 giovani da tenere d’occhio nel 2026

Abde Ezzalzouli, Betis

Le 5 giovani promesse de LaLiga, da tenere d’occhio durante questo 2026 per dire a fine anno “te l’avevo detto!”

Passano gli anni, ma il talento resta. Da Lamine Yamal a Mastantuono, passando per Nico Williams, LaLiga continua a confermarsi uno dei campionati più interessanti e divertenti del panorama mondiale.

Con l’arrivo del nuovo anno, però, la domanda si ripresenta puntuale: chi si metterà davvero in luce nel 2026? Trovare una risposta univoca è complicato, ma il tentativo è parte del gioco. Per questo abbiamo provato a individuare cinque calciatori da tenere d’occhio nel corso di questa nuova stagione di LaLiga.

Sarebbe troppo facile elencare i vari Yamal, Cubarsi e Güler, ma la scelta è stata un’altra. Abbiamo deciso di escludere i profili già affermati, spostando lo sguardo verso squadre meno blasonate, dove spesso il talento cresce lontano dai riflettori e trova spazio per emergere.

Partiamo subito con l’uomo copertina: Abde Ezzalzouli. Esterno classe 2001 di proprietà del Betis, scuola Barcellona. I tifosi viola lo ricordano bene per i due gol segnati in semifinale di Conference League la scorsa stagione. Approda a Siviglia, sponda biancoverde, nel 2023 e quest’anno ha iniziato nel migliore dei modi: sei gol e cinque assist in diciassette partite tra Liga, Copa del Rey ed Europa League. Veloce, potente, estremamente tecnico. Una gioia per gli occhi quando ha la palla tra i piedi.

LaLiga, le giovani promesse che potrebbero esaltarsi in questo 2026

Continua questa lista speciale Jan Virgili, ala sinistra classe 2006, anche lui prodotto della cantera blaugrana ma oggi di proprietà del Maiorca. Destro di piede, e un valore che – secondo Transfermarkt – si aggira già intorno ai 12 milioni di euro. Dodici presenze e cinque assist in stagione, accompagnati anche dai due gol in due presenze con la maglia della Roja under-20. In Spagna, specialmente i Palmesanos, dicono che il Barcellona si stia già mangiando le mani per questa cessione. Se non sapete cosa fare un sabato qualunque, accendete la tv e guardate il Maiorca.

Per ciò che sta mostrando, merita una citazione anche Álvaro Rodríguez, figlio d’arte di Coquito, ex calciatore uruguaiano che ha costruito la sua carriera tra Uruguay e Argentina. Rodríguez, uruguaiano con cittadinanza spagnola, cresce nel settore giovanile del Real Madrid, passa al Getafe e oggi è in prestito all’Elche. Classe 2004, esile ma alto 191 centimetri, cattivo sotto porta quanto altruista nel gioco. In quattordici presenze ha messo a referto tre gol e quattro assist con la maglia dei Franjiverdes. Se l’Elche, da neopromossa, è attualmente nona in Liga, è anche grazie a lui.

Etta Eyong, Levante

La prepotenza di Eyong e la qualità di Almada

Non vi dice niente il nome Etta Eyong? Prima punta camerunense classe 2003, fisicamente straripante. Quattro anni fa giocava sui campi di Douala in Camerun, oggi è nono nella classifica marcatori della Liga, alle spalle di nomi come Mbappé, Lewandowski e Julián Álvarez. È tra gli attaccanti che registrano il maggior numero di accelerazioni esplosive a partita: tradotto, se sei un difensore devi guardarti le spalle, sempre. Sei gol e tre assist in quindici presenze. Non serve aggiungere altro.

Chiudiamo con Thiago Almada, probabilmente il nome più noto tra quelli citati. In stagione ha collezionato undici presenze con “solo” due gol e un assist, ma da un campione del mondo con l’Argentina le aspettative sono inevitabilmente alte. Dopo anni tra MLS e Brasile, Almada sembra finalmente aver trovato il suo spazio nel calcio dei grandi, all’Atlético del Cholito. Chi ha giocato ai manageriali conosce bene il suo potenziale. È una nostra scommessa: a fine stagione vedremo se avremo avuto ragione.

A cura di Stefano Fantasia