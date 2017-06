Calciomercato | Juventus, dal via alla trattativa col Real per Danilo all'offerta per Bernardeschi

Domani per la Juventus potrebbe essere la giornata in cui iniziare ufficialmente la trattativa per Danilo con il Real Madrid. Il difensore del club spagnolo aspetta proprio che i bianconeri facciano un primo passo 'ufficiale' per lui e la prima offerta potrebbe essere di 15 milioni di euro. Con una richiesta intorno ai 25, sui 20 milioni potrebbe trovarsi la giusta intesa tra le parti.



La Juventus poi continua a pensare all'attacco e per questo reparto prepara sempre l'offerta alla Fiorentina per Bernardeschi: sarà formulata i primi di luglio e sarà sui 40 milioni più 5 di bonus. L'avvocato Bozzo sta lavorando a questa operazione e quindi i bianconeri sono attivi sempre su più fronti: da Danilo per la difesa a Bernardeschi per l'attacco, fino a Matuidi per il centrocampo. Un eventuale doppio colpo Danilo-Matuidi, però, escluderebbe l'arrivo di Douglas Costa in bianconero (visto che anche lui ha lo status di extracomunitario); per questo motivo la pista che porta all'esterno del Bayern Monaco al momento è in stand by.