Milan, Conceição: “I tifosi hanno ragione, mi dispiace per loro”

Le parole e le dichiarazioni nell’intervista post partita dell’allenatore del Milan Sérgio Conceição

È terminata la trasferta del Milan contro il Torino. Altra delusione dopo l’eliminazione dalla Champions League.

Il risultato del match è di 2-1 per i granata, col clamoroso autogol di Thiaw che ha aperto le marcature, prima del momentaneo pareggio di Reijnders cancellato nel giro di un minuto dal gol vittoria di Gineitis. Nel primo tempo anche un rigore parato da Milinkovic-Savic a Pulisic.

Al termine dei 90 minuti, l’allenatore del Milan Sérgio Conceição ha ripercorso la prestazione dei suoi, parlando nella consueta intervista post partita.

Di seguito, le sue dichiarazioni ai microfoni di Dazn.

Milan, Conceição: “Leao fuori per scelta tecnica”

L’allenatore rossonero ha così iniziato la sua intervista post Torino: “Mi dispiace per i i tifosi che erano presenti e per le ultime partite. Se vediamo gli ultimi 15 gol sono tutti errori non forzati, non è che si parla di strategie. A volte mi chiedo come sia possibile. Il primo tempo era da vincere 1-0, poi abbiamo sbagliato qualche occasione. Succedono delle cose di cui dobbiamo essere più forti, perché poi prendiamo gol e non è facile per i giocatori. Penso che il migliore sia stato il portiere del Torino, noi abbiamo calciato quasi 10 volte in porta. Adesso dobbiamo stare uniti e forti, ripeto che dispiace per tutti i tifosi del Milan“.

Ha poi continuato spiegando la sostituzione di Leao all’intervallo: “Rafa non era al meglio e ci sono altri giocatori, era una scelta tecnica. Qua tutti sono importanti per noi, secondo me non bisogna soffermarsi sulla formazione o sulle sostituzioni perché se prendi gol così ridicoli iventa difficile per tutti“.

Conceição: “Rappresentiamo il Milan tutti insieme, i tifosi hanno ragione”

Conceição ha poi proseguito spiegando le sostituzioni: “Musah aveva preso un cartellino giallo, io dovevo rischiare per vincere la partita. Ho rischiato mettendo giocatori più offensivi, sempre con equilibrio perché ho messo Fofana con Reijnders“.

Infine ha concluso commentando il malumore dei tifosi: “I tifosi hanno ragione. Sono da 40 anni nel calcio, non serve dire niente. Sono contro di noi perché non vinciamo e in un club storico come il Milan c’è sempre bisogno di vincere. Non ce l’hanno con dirigenza, staff o giocatori, noi siamo uniti e rappresentiamo il Milan tutti insieme“.