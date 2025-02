Inter, Marotta: “Firmiamo per vincere tutto”

Le dichiarazioni a pochi minuti della sfida contro il Genoa del presidente nerazzurro

Dopo la sconfitta contro la Juventus, l’Inter vuole tornare a fare punti in campionato.

A pochi minuti dalla partita contro il Genoa, il presidente nerazzurro Marotta ha parlato ai microfoni di DAZN riguardo l’ambizione del club.

In primis, Marotta ha parlato dell’umore in casa Inter: “Reduci da una sconfitta immeritata. Dovevamo riunirci, rendere il gruppo più coeso. Il confronto con l’alleantore capita ogni settimana, ed è avvenuto nel migliore dei modi“.

Marotta: “Lavoriamo sempre sul mercato”

Quindi, Marotta ha specificato le ambizioni dell’Inter: “La mentalità deve essere vincente. Siamo un grande club, e in quanto tale dobbiamo giocare per arrivare in fondo. Abbiamo 7 partite in 20 giorni, per Inzaghi sarà complicato gestire i giocatori. Firmare per la Champions nostra e lo Scudetto al Napoli? Firmerei per entrambi! Dobbiamo lottare per tutto, poi se gli altri saranno più bravi ci inchineremo”.

Infine, il presidente ha parlato del mercato: “Lavoriamo sempre a riguardo. Ausilio e Baccin lavorano quotidianamente alla ricerca di giocatori adatti per il nostro modulo di riferimento”.