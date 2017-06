Calciomercato - Juventus, contatti con Emre Can

Già scatenata, la Juventus, sul mercato. I bianconeri sono alla ricerca di un centrocampista. Oltre all’interesse già noto per Tolisso (Lione) e Fabinho (Monaco), si aggiunge un nuovo nome tra i profili considerati da Marotta e Paratici. Si tratta di Emre Can, con cui si sono già avuti i primi contatti con l’agente. La Juve potrà far leva sul contratto con scadenza 2018 del giocatore con il Liverpool, per portarlo a Torino magari ad un prezzo vantaggioso.