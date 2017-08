Avanti tutta, perché Inter e Valencia si avvicinano: due grandi protagonisti al centro dell'attenzione, Cancelo e Kondogbia. Scambio di prestiti, sì, e ora siamo alla fase finale. Intanto le cifre: 25 milioni di euro per il centrocampista francese, 35 milioni invece per il terzino portoghese. Con i due giocatori che potrebbero partire già domani per le rispettive destinazioni, naturalmente se i due club chiuderanno in queste ore.