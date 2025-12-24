Il centrocampista del Milan Adrien Rabiot ha rilasciato un’intervista a Sky Sport. Ecco le parole del francese

Lo scudetto, il rinnovo dell’amico Maignan e il rapporto con Allegri. Il centrocampista del Milan Adrien Rabiot ha rilasciato un’intervista a Sky Sport. Il francese ha esordito parlando dei primi mesi in rossonero: “Mi sono trovato bene subito, ciò che facciamo lo facciamo bene. Abbiamo fatto un bel percorso. Fin dall’inizio abbiamo lavorato bene seguendo Allegri“.

Il Milan ha perso qualche punto prezioso per strada: “Avremmo potuto guadagnare qualche punto in più ma è difficile giocare tutte le partite allo stesso livello. Dobbiamo lavorare su questo aspetto e trovare solidità. Dobbiamo provare a mantenere lo stesso livello contro tutte“.

Come si può cambiare mentalità? Secondo il giocatore, l’esperienza di chi ha già tanti titoli in bacheca – e Rabiot è tra questi – è fondamentale per costruire un gruppo vincente: “Pochi giocatori hanno vinto e sono abituati a questo livello, a puntare a vincere il campionato che è lungo e difficile. Dobbiamo aiutare i giovani, non è facile giocare al Milan. Devi essere sempre pronto, la gente chiede tanto e solo così puoi diventare un giocatore forte“.

Rabiot ha fissato l’obiettivo del club: “Finire tra le prime 4, poi la mia mentalità è puntare a qualcosa di più brande. Se puoi ottenere 10 non puoi accontentarti di 6/7“.

“Scudetto? Non è impossibile”

Il Milan può vincere lo scudetto? Il francese ha dichiarato: “Non è impossibile, lo dico sempre agli altri. Dobbiamo avere la voglia di alzare l’asticella, avere fame di vittorie. Vincere è bello, al Milan ancora di più. Dobbiamo avere questo obiettivo in testa“. Il centrocampista ha esaltato un compagno di reparto, Ruben Loftus-Cheek: “Ha tanta qualità. Potrebbe fare molto di più perché è molto forte“. Su Leao invece: “È cambiato da quando sono arrivato, anche a livello di atteggiamento. È un calciatore con tanta qualità, dipende da lui e dal suo livello mentale“.

Rabiot ha commentato il tema rinnovo di Maignan. L’ex Juve ha svelato anche un retroscena di mercato: “Tre-quattro anni fa Maignan ha provato a farmi venire al Milan. È un amico e un portiere fortissimo, ci sono pochi portieri come lui. Quando una squadra ha il giocatore più forte lo vuole per sé. Spero che rimanga, i compagni hanno bisogno di lui. Abbiamo visto che può decidere le partite. Non so cosa succederà, è al Milan da tanti anni ed è un giocatore che conta“.

“Allegri ha cambiato la squadra”

Ciò che ha cambiato il Milan è Allegri. Rabiot ha dichiarato: “È molto bravo, è importante per una squadra avere un allenatore così bravo, dentro e fuori dal campo. Nel calcio fa tanto la testa, il lavoro che sta facendo è ottimo. Con lui ho un rapporto speciale, mi ha aiutato anche a livello mentale. A volte senza parlarci ci capiamo, questo non capita con tutti“. Il francese è rimasto incantato da San Siro: “È molto bello di sé, con la tifoseria del Milan ancora di più, è stupenda. Non so se vinceremo ma dobbiamo lottare per i tifosi“.

Il centrocampista ha anche svelato di essere stato vicino ai rossoneri da giovane: “Quando ero piccolo potevo giocare col Milan. È sempre stata una grande squadra e ogni volta che mi associavano al club mi faceva piacere. Il Milan è speciale perché è conosciuto in tutto il mondo, l’abbiamo visto anche a Riad. È al livello di Barcellona e Real Madrid per la fama di cui gode, questo ti fa capire la grandezza del club, la storia. Quando venivo a San Siro con la Juve non mi rendevo veramente conto della grandezza del club, qui vedo i tifosi ovunque e ho capito cos’è il Milan anche da queste cose. Questi fattori ti fanno comprendere la grandezza di una società“.

E infine una rivelazione: “Sogno di vincere il campionato quest’anno. Non ho tatuaggi ma potrei farne uno se vincessimo lo scudetto“.