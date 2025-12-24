Roma-Disasi: il Chelsea deve prima liberare uno slot per il prestito

Le ultime in casa giallorossa

Per il mercato di gennaio in casa Roma si potrebbe aprire un’opportunità dall’Inghilterra.

Alla ricerca di un difensore, Alex Disasi del Chelsea può diventare un’occasione per i giallorossi. Ma a una sola condizione.

I Blues, infatti, dovranno prima risolvere almeno un prestito perché ha terminato il numero di slot per i prestiti internazionali. L’acquisto del cartellino, a oggi, non è un’idea. Si valuta solo il prestito.

Nel corso di questa stagione il centrale francese ha disputato due partite con l’U21 del club inglese.