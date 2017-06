Calciomercato | Inter, incontro tra la dirigenza e Spalletti a Firenze: accordo raggiunto tra le parti, i dettagli

Ripartirà da Luciano Spalletti il nuovo ciclo dell'Inter. La dirigenza nerazzurra, nelle figure di Ausilio e Gardini, ha infatti raggiunto un accordo con l'ormai ex allenatore della Roma nella giornata odierna a Firenze: intesa di durata biennale senza clausole che verrà formalizzata all'inizio della prossima settimana, con la firma sul nuovo contratto nerazzurro per Spalletti. Pronto dunque a ripartire da Milano e dall'Inter, insieme ad uno staff composto da Marco Domenichini, Alessandro Pane, Daniele Baldini ed un nuovo preparatore atletico per un'ulteriore, importante tappa della propria carriera.