Calciomercato | Inter, incontro per Schick: operazione verso la chiusura, tutti i dettagli

Dietrofront Juve, nessuna conclusione nella trattativa con la Sampdoria e un'ipotesi nerazzurra più che concreta per il futuro: Patrick Schick potrebbe presto diventare un nuovo giocatore dell'Inter. E' in corso infatti un incontro tra la società di corso Vittorio Emanuele e i vertici blucerchiati per tentare di chiudere il passaggio del talento ceco in maglia nerazzurra: operazione in chiusura legata, ovviamente, all'esito dei successivi esami ai quali l'attaccante verrà sottoposto, dopo un periodo di riposo. Con Schick che potrebbe presto vivere una nuova esperienza all'Inter.