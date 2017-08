Manca ancora un’offerta definitiva dal Besiktas, affinché si possa procedere con la cessione di Gary Medel. Il giocatore già avrebbe l’intesa con il club turco. Non si sblocca, invece, la trattativa che dovrebbe portare Jeison Murillo al Valencia. Operazione in fase di stallo, sia perché i nerazzurri non hanno ancora individuato un sostituto, sia perché non è stato ancora raggiunto un accordo sulla formula del trasferimento.