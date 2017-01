Calciomercato | Fiorentina, in arrivo il rilancio del Tianjin Quanjian per Kalinic

Una partita da protagonista assoluto nell'ultimo turno di campionato contro la Juventus coronata dal gol del vantaggio per la Fiorentina, adesso per Nikola Kalinic tornano a risuonare forti le sirene cinesi. Il nome dell'attaccante croato è in cima alla lista dei desideri del Tianjin Quanjian, squadra allenata da Fabio Cannavaro, che dopo i contatti della settimana scorsa adesso ha intenzione di rilanciare.

Tra stanotte e domani gli intermediari del club cinese porteranno un'offerta superiore rispetto a quella di 30 milioni inoltrata inizialmente: 38 milioni, questo l'importo della nuova offerta che sarà avanzata alla società della famiglia Della Valle. Che dovrà pensare alla nuova proposta e dare una risposta al Tianjin Quanjian: il club cinese - che ha fatto un tentativo senza esito anche con il Monaco per Radamel Falcao - riparte all'assalto di Nikola Kalinic.