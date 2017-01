Calciomercato | Fiorentina, c'è il sì di Sportiello

Se ne era parlato a giugno, negli ultimi giorni di mercato. Poi la trattativa non andò in porto. Ora Marco Sportiello, portiere classe '92 di proprietà dell'Atalanta, può finalmente iniziare la sua nuova avventura con la maglia della Fiorentina. Oggi c'era stata anche la proposta del Watford, ma il 24enne ha scelto di restare in Serie A: si procede quindi alla chiusura dell'operazione, con la formula del prestito di un anno e mezzo con diritto di riscatto. Il giocatore avrà quindi più tempo per potersi giocare il posto con Tatarusanu, soprattutto in vista della prossima stagione, e anche per questo ha scelto Firenze come destinazione.