Marco Sportiello è sempre più vicino all'addio all'Atalanta: ore decisive, perchè gli interessi concreti di Fiorentina e Watford porteranno il portiere classe 1992 a scegliere la sua nuova squadra. Viola fiduciosi, operazione in prestito con diritto di riscatto, con la squadra di Mazzarri che comunque ci crede e spera di regalarsi un nuovo portiere. Ore di riflessione, decisione in mano a Sportiello: Fiorentina o Watford.