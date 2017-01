Dieci presenze in questa stagione per Davide Santon con la maglia dell'Inter. Ora la possibilità di un'altra avventura all'estero, dopo quella con la maglia del Newcastle dal 2011 a gennaio 2015. Niente Inghilterra però, ma Spagna, più precisamente a Barcellona. Sul terzino classe '91 infatti c'è l'interesse da parte dell'Espanyol, per regalare un rinforzo a Enrique Sánchez Flores.