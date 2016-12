Calciomercato, al Torino piace Skorupski per giugno: dialogo aperto con la Roma

Programmare una stagione partendo dal portiere. Il Torino non vorrebbe farsi trovare impreparato visto che Joe Hart dovrebbe tornare in Inghilterra alla termine del prestito dal Man City, così la squadra del presidente Cairo per la porta avrebbe individuato in Lukasz Skorupski, attualmente all'Empoli ma di proprietà della Roma, un profilo interessante. Secondo quanto riportato da Mario Giunta infatti, i granata ed i giallorossi starebbero parlando del portiere polacco classe '91, anche se si tratterebbe ad ogni modo di un'operazione per giugno. Per un Toro che già progetta la prossima stagione, partendo proprio dal numero 1.