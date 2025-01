Roma, piace Buchanan dell’Inter

La Roma ha messo gli occhi su Tajon Buchanan, esterno destro canadese dell’Inter

Il calciomercato è entrato nel vivo e molte squadre stanno cercando di capire come rinforzarsi in vista della seconda parte di stagione.

Una squadre che sicuramente vuole migliorare la propria posizione in classifica è la Roma, che attualmente ricopre la decima posizione con 23 punti.

I giallorossi vogliono l’esterno destro canadese classe 1999, che in passato ha vestito le maglie di Club Bruges e New England Revolution.

A oggi i nerazzurri non sono molto convinti di lasciarlo andare in prestito, quindi serve l’offerta giusta da parte della Roma di Claudio Ranieri.

I numeri di Buchanan in stagione

Nella stagione in corso, Buchanan ha presto parte a 5 gare con l’Inter: 4 in Serie A e 1 in Coppa Italia. Le squadre affrontate in campionato sono Hellas Verona (0-5), Parma (3-1), Lazio (0-6) e Como (2-0).

In Coppa Italia, invece, il canadese è sceso in campo nella sfida contro l’Udinese, vinta per 2-0 con i gol di Asllani e Arnautovic.