L’agente Riso: “Frattesi resta all’Inter. Maldini? Non abbiamo chiuso con l’Atalanta”

Beppe Riso ha fatto il punto sui suoi assistiti all’uscita dalla sede dell’Inter. Da Frattesi fino a Lucca e Maldini: le parole dell’agente sportivo.

Beppe Riso è stato nella giornata di giovedì 30 gennaio nella sede dell’Inter per vedere dei rinnovi dei due giovani talenti nerazzurri.

Si tratta di De Pieri e Lavelli, i quali prolungheranno il loro contratto per altri cinque anni.

Uscito dalla sede, l’agente ha commentato così: “De Pieri? Ragazzo spettacolare, sono emozionato perché è un ragazzo. Il prossimo è Lavelli? Penso di sì”.

In seguito, ha fatto il punto sugli altri suoi assistiti.

Le parole di Riso su Frattesi, Maldini e Lucca

“Oggi non abbiamo parlato di Frattesi. L’Inter non ha mai voluto assolutamente darlo. Era più un’idea mia. Parlato con la Roma? Sì, ma solo a inizio mercato, ripeto: è stata un’idea mia, né di Davide né dell’Inter. Vuole rimanere all’Inter? Sì, l’ha anche detto. Se ne riparla in estate? Per adesso no”, ha spiegato Riso.

“Lucca opzione per il Milan? Ma ho letto di Gimenez. Con Maldini chiusa all’Atalanta? No, non abbiamo chiuso”, ha infine concluso.