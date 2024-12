Pisa-Sassuolo, Inzaghi contro Grosso: sarà spettacolo all’Arena

La sfida tra i due compagni campioni del mondo è la sfida tra la seconda e la prima in classifica in Serie B

La Serie B non si ferma nemmeno per le vacanze di Natale, anzi, rilancia. Nella giornata di Santo Stefano, infatti, andrà in scena il boxing day, come da tradizione negli ultimi anni, e si aprirà con la sfida tra il Pisa e il Sassuolo.

Letteralmente, la miglior partita che il campionato potesse offrire, giunta all’ultima giornata del girone d’andata: i nerazzurri di Inzaghi, secondi a pari merito con lo Spezia, sono reduci dalla sconfitta con il Modena, che ha permesso ai neroverdi di conquistare il titolo di campioni d’inverno.

Tutti i riflettori connessi sulla Cetilar Arena, che sarà la meravigliosa cornice di questo incontro: tutti esauriti i biglietti a disposizione (eccezion fatta per il settore ospiti) a poche ore dalla messa in vendita. Un antipasto da Serie A in una giornata di Serie B.

Inzaghi contro Grosso, Tramoni contro Berardi: quanti duelli

I due allenatori, Filippo Inzaghi e Fabio Grosso, sono entrambi due fini conoscitori della categoria, che entrambi hanno già vinto (il primo con il Benevento, il secondo col Frosinone) e, soprattutto, due fini conoscitori l’uno dell’altro, avendo vinto assieme il Mondiale con l’Italia nel 2006. ”

“So che tipo di squadra affronteremo, con una batteria di attaccanti di primissimo livello” ha dichiarato l’allenatore neroverde a tre giorni dalla partita. E in effetti, sarà la sfida tra i due migliori attacchi del campionato.

Tra i duelli nella partita, da enfatizzare quello a distanza tra Matteo Tramoni, stella italo-francese del Pisa, già monitorato dalla Nazionale, e Domenico Berardi, “ingiocabile” in Serie B, sempre decisivo dal momento del rientro dall’infortunio. “Il suo futuro? Al momento siamo concentrati sul Sassuolo, a oggi non c’è nulla” ha dichiarato l’amministratore delegato Giovanni Carnevali a “La Politica nel Pallone” su Gr Parlamento. Intanto, tutti i tifosi e appassionati di calcio potranno gustarsi una partita d’eccellenza.