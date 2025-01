Stand-by Juventus per la difesa: le ultime

Le ultime novità sulla difesa della Juventus: il mercato bianconero è per il momento in stand by. Il punto.

Dopo aver ufficializzato Alberto Costa, Kolo Muani e Renato Veiga la Juventus è ancora alla ricerca di un difensore centrale.

La situazione in casa bianconera è però per il momento in stand-by.

Se non verrà ceduto nessuno, infatti, i bianconeri proveranno ad acquistare un difensore ma soltanto in prestito.

Il giocatore in questione dovrà però essere considerato adatto al livello della squadra o altrimenti non verrà acquistato nessuno.