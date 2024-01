Zerbin verso il Monza, si allontana il Frosinone: la situazione

Il futuro di Alessio Zerbin potrebbe essere al Monza. L'esterno classe '99, decisivo nella semifinale di Supercoppa contro il Napoli, è cercato anche dal Frosinone, ma la situazione di Popovic ha cambiato le carte in tavola.

Come noto, il Napoli e il Frosinone stavano prendendo in sinergia il classe 2006 Popovic, ma i gialloazzurri si sono poi resi conto di non avere disponibile uno slot per gli extracomunitari. Il club di De Laurentiis ha quindi trovato un accordo con il Monza, che accoglierà quindi Popovic.

Napoli, Zerbin verso il Monza: Frosinone più lontano

Oltre al classe 2006, al Monza potrebbe andare anche Zerbin. De Laurentiis e Galliani sono stati in contatto sia oggi (domenica 21 gennaio) che ieri (sabato 20 gennaio) e il dirigente del Monza ha chiesto di inserire anche Zerbin nella trattativa per Popovic.

A questo punto, quindi, il Napoli potrebbe preferire di cedere il proprio giocatore al Monza e non più al Frosinone, che da tempo è sulle tracce di Zerbin.

Il classe '99 ha trovato un accordo con entrambi i club, ora la decisione finale spetta quindi al Napoli, che dovrebbe scegliere definitivamente nella mattinata di domani (lunedì 22 gennaio).