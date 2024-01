Genoa, Zanoli in standby: Villarreal, Salernitana e Fiorentina sullo sfondo

La situazione di Zanoli è in standby: il Genoa è pronto a prenderlo se non arriva Spence, ma ci sono Villarreal, Salernitana e Fiorentina in ballo

La situazione di Alessandro Zanoli, esterno difensivo di proprietà del Napoli, è ancora in evoluzione: il classe 2000 era da tempo un promesso sposo del Genoa, che lo aveva bloccato diverse settimane fa per la sessione invernale di calciomercato, ma gli sviluppi della trattativa Genoa-Tottenham per Dragusin hanno cambiato i piani.

Genoa-Zanoli in standby: Villarreal, Salernitana e Fiorentina interessate

In questo momento il possibile trasferimento di Zanoli al Genoa è in standby, perché se il Tottenham dovesse riuscire a chiudere per Radu Dragusin, al Genoa arriverebbe in cambio, con la formula del prestito, Djed Spence, esterno destro classe 2000. Ma se il difensore romeno andasse al Bayern Monaco (qui le ultime sulla sua possibile decisione), il club rossoblù potrebbe tornare con forza su Zanoli. Nel frattempo, sullo sfondo, ci sono tanti club interessati all'esterno basso del Napoli: Villarreal, Salernitana e Fiorentina sono in lista.