Zaniolo-Galatasaray, è fatta: via libera della Roma

Fumata bianca per il trasferimento di Nicolò Zaniolo al Galatasaray. Affare fatto: i due club stanno sistemando gli ultimissimi dettagli in questi istanti. Il numero 22 della Roma è pronto a volare in Turchia per iniziare la nuova avventura lontano dall'Italia.

Zaniolo lascerà a breve l'hotel di Milano dove ha alloggiato nelle ultime ore e dove ha seguito gli ultimi sviluppi della trattativa. Insieme a lui, presente anche la famiglia, oltre agli agenti Busiello e Vigorelli. In questi minuti i due club continueranno a lavorare per formalizzare l'accordo.

L'entourage del giocatore è rimasto in contatto con Roma e Istanbul in attesa dell'accordo tra i club. Il via libera è finalmente arrivato: tra poco Zaniolo partirà da Milano con volo privato per raggiungere la sua nuova città e sottoporsi alle visite mediche. Poi, la firma sul contratto.

I dettagli precisi dell'accordo tra i club raggiunto nella giornata di oggi verranno svelati in giornata. Confermate invece le cifre per quanto riguarda il contratto del giocatore. Zaniolo percepirà 3,5 milioni di euro a stagione, a cui verranno sommati bonus (facili da raggiungere). Nell'accordo è prevista una clausola rescissoria che consentirà al giocatore di liberarsi 35 milioni di euro.

Roma-Zaniolo, è addio

Si chiude qui, dunque, l'esperienza di Nicolò Zaniolo con la maglia della Roma. Arrivato in giallorosso nell'estate del 2018, il classe '99 si è subito messo in mostra con ottime prestazioni sotto la guida di Eusebio Di Francesco prima e Claudio Ranieri poi. Tra il 2018 e il 2020, ha messo a segno 10 gol in 53 presenze in Serie A.

Poi, il doppio grave infortunio al legamento crociato del ginocchio destro (nel gennaio 2020) e sinistro (a settembre 2020). Rientrato nella stagione 2021/2022, in due stagioni Zaniolo ha raccolto 10 gol tra campionato, Coppa Italia e Conference League.