Wolverhampton-Torino, le formazioni ufficiali

È tutto pronto per Wolverhampton-Torino. In Inghilterra, la squadra di Mazzarri proverà a ribaltare il 2-3 dell'andata per passare i playoff e arrivare ai gironi dell'Europa League 2019/2020. Ecco le formazioni ufficiali, per i granata l'unico ballottaggio in difesa tra Bonifazi e Djidji è stato vinto dal primo.

Wolverhampton (3-5-2): Rui Patricio; Vallejo, Coady, Boly; Traoré, Dedoncker, Saiss, Joao Moutinho, Jonny; Jimenes, Diogo Jota. All. Espirito Santo

Torino (3-5-2): Sirigu; Izzo, Bremer, Bonifazi; De Silvestri, Lukic, Baselli, Rincon, Aina; Belotti, Zaza. All. Mazzarri.