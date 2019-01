West Ham, occhi su Belotti in caso di partenza di Arnautovic

Il West Ham starebbe per cedere Marko Arnautovic al Guangzhou (c'è una trattativa in essere col club cinese).

Per l'attacco gli Hammers seguono anche Maxi Gomez del Celta Vigo, ma l'ultimo nome dalla Serie A della lista del club inglese è Belotti. Il Torino sa che dovrebbe arrivare un'offerta (non di quale entità) e il presidente Cairo, a prescindere, è intenzionato a rifiutarla, salvo proposte economiche sui 60/70 milioni che potrebbero far vacillare il patron granata.

Vedremo dunque quando e se arriverà questa offerta per Belotti dal West Ham che, in caso di partenza di Arnautovic, ha già in mente i possibili sostituti.