Juve, 'Gasolina' per il turnover: in Coppa esordio per Wesley

Serata di Coppa Italia, la Juventus sfida il Genoa, ma nel mirino ha anche la partita contro l’Inter. Allora Andrea Pirlo sceglie per un ampio turnover. Tra i vari giovani lanciati c’è anche Wesley David de Olivera Andrade, noto anche come ‘Gasolina’.

Terzino brasiliano classe 2000, arrivò in Italia nell’aprile del 2019 quando iniziò un periodo di prova con la Juventus essendo svincolato. A fine stagione a tesserarlo però è il Verona e con i veneti gioca appena una partita, ma con la Primavera. A gennaio il ritorno in bianconero, con la Juventus che lo acquista dal Verona e lo porta in Under 23.

In bianconero fa capire il perché del soprannome ‘Gasolina’. Corsa e dinamismo sulla fascia, oltre a giocate da futsal. D’altronde lui come tanti altri brasiliani è cresciuto nel calcio a 5, un calcio bailado fatto di fantasia, tecnica e appunto la corsa.

Meglio quando attacca che quando difende, ricorda Cancelo ma si ispira a Dani Alves. Corre, dribbla e con il destro ha dimostrato di saper fare giocate molto interessanti. Sul fondo ci arriva sempre e comunque. Per informazioni chiedete a Vinicius jr. e Lincoln, gli altri due gioiellini di quel Flamengo che sui giovani è sempre una garanzia. Di 'Gasolina' nel serbatoio ce n'è ancora tanta.