Welington, visite col Southampton. Ma il Toro spera ancora

Il Torino lavora ancora per chiudere l'operazione Welington. Il laterale classe 2001 è seguito da tempo e ora si cerca la quadra definitiva sui numeri dell'operazione.

Welington è al centro di un vero e proprio intrigo di calciomercato: in Brasile infatti sostengono che sia a un passo dal Southampton. Peraltro gli inglesi, che l'anno prossimo disputeranno la Premier, hanno già fatto sostenere al calciatore le visite mediche. Ma comunque i granata sperano ancora di poter avere la meglio.

Torino, giornata decisiva per Welington

Oltre al mercato in uscita - con Alessandro Buongiorno sempre più vicino al Napoli - il Torino lavora anche a quello in entrata. Davide Vagnati ha diversi nomi sulla lista per sostituire il difensore azzurro (Clicca qui per i dettagli).

Intanto, sempre in difesa potrebbero esserci novità importanti sul fronte Welington.

LEGGI ANCHE - Oltre la povertà e una malattia rara: chi è Welington, obiettivo del Torino