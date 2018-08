Vidal, si inserisce il Barcellona: si può chiudere a breve

Dopo aver sistemato la fascia destra con l'arrivo di Sime Vrsaljko, l'Inter può dedicarsi alla ricerca del nuovo centrocampista da regalare a Luciano Spalletti. I nerazzurri cullano sempre il sogno Luka Modric, ora in vacanza in Sardegna in attesa del confronto con Florentino Perez per chiarire il suo futuro.

L'altro grande obiettivo è Arturo Vidal, che l'Inter negli ultimi giorni ha tenuto in stand-by in attesa di capire se per Luka Modric potesse iniziare una vera e proprio trattativa per portarlo in nerazzurro.

Sul centrocampista cileno del Bayern Monaco si è fondato il Barcellona, che ora si è prepotentemente inserito: arrivano conferme sulla notizia lanciata da Sport. I blaugrana hanno ottime possibilità di chiudere a breve e di strappare il calciatore ai nerazzurri: la trattativa procede bene e le parti sono molto vicine. E per Arturo Vidal un sempre più probabile futuro in Liga.