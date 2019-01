"Un capitano" diventa bestseller: il libro di Totti nella top 10 del 2018

Capitano in campo, capitano anche fuori. Francesco Totti continua a far parlare di sé, anche quando non gioca (più). Era già successo nel momento del lancio del suo libro, scritto insieme con il giornalista Paolo Condò: le sue rivelazioni, la sua storia, i retroscena. E poi quella grande presentazione al Colosseo, con migliaia di spettatori.

Un evento che coinvolse non solo la città, ma l'intero mondo del calcio. Ecco, a distanza di qualche mese dal lancio di Un Capitano, Totti è riuscito ancora a far parlare di sé. Il suo libro, infatti, rientra nel bestseller dell'intero 2018: è l'unico ad argomento sportivo, e si inserisce tra colossi come i capolavori di Elena Ferrante o dell'internazionale Joel Dicker. Un successo enorme, come riporta Il Giornale (appoggiandosi ai dati Bookscan di Nielsen).

Un Capitano è nella top ten: precisamente al nono posto, con circa centomila copie vendute. Un'intervista romanzata, edita da Rizzoli, che ha affascinato il grande pubblico e che racconta la vita di un campione che ha fatto la storia.



La classifica:



1) L'amica geniale, Elena Ferrante

2) Il metodo Catalanotti, Andrea Camilleri

3) La ragazza con la Leica, Helena Janeczek

4) La scomparsa di Stephanie Mailer, Joel Dicker

5) Storie della buonanotte per bambine ribelli 2, Elena Favilli e Francesca Cavallo

6) Divertiti con Luì e Sofì, Me contro Te

7) Storie della buonanotte per bambine ribelli. 100 vite di donne straordinarie, Elena Favilli e Francesca Cavallo

8) Storia del nuovo cognome. L’amica geniale 2, Elena Ferrante

9) Un capitano, Paolo Condò e Francesco Totti

10) Le assaggiatrici, Rosella Postorino